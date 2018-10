Le partite di oggi: il programma di martedì 16 ottobre

“Fin qui ho cercato di sfruttare al meglio le occasioni che mi ha concesso il mister. Ma mi dispiace che i gol realizzati non abbiano portato ad un risultato positivo, perché ciò che conta è l’obiettivo di squadra”. Così a TuttoMercatoWeb l’attaccante della SPAL, Alberto Paloschi....

Barça, infortunio al bicipite femorale per Vermaelen: out 6 settimane

Vidal: "Dopo il Barcellona mi piacerebbe giocare in Messico"

Liverpool, Moreno ha deciso: non rinnoverà il contratto. Addio a giugno

Francia, Giroud: "Non voglio lasciare la Nazionale, ma parlerò con il CT"

Il Man United non è in vendita: stoppato il Principe ereditario arabo

Benfica, no al Monaco per J. Felix: rinnovo e clausola da 120 mln

Manchester United, vicino l'accordo per il rinnovo di Shaw

Monaco, Henry bussa in casa Chelsea per la stellina Hudson-Odoi

Le pagelle dell'Inghilterra - Super Sterling. Bene Kane, ma non si sblocca

Manchester in vendita? I Glazer smentiscono, ma Avram andrà a Riyadh

