Le partite di oggi: il programma di martedì 2 ottobre

Il marocchino Achraf Hakimi è uno dei grandi protagonisti del momento in casa Borussia Dortmund, squadra che ha effettuato uno storico sorpasso ai danni del Bayern Monaco in classifica. Il laterale, che Carlo Ancelotti si sarebbe portato più che volentieri a Napoli dopo averlo ammirato...

Samp, Defrel: "Mi ero infortunato prima del gol, ma ora non sto male"

Zigoni: "Chiesa? Non era rigore, ma non condanniamolo"

SPAL, Semplici: "Continuiamo così per far risultato. Qui tutti sono titolari"

Serie A, classifica marcatori: Defrel aggancia Insigne. Piatek in fuga

Samp, Giampaolo: "Non mi sorprenderebbe Quagliarella in Nazionale"

Quagliarella è come il buon vino. E si regala la prima doppietta di assist in carriera

De Petrillo: "Kouame non solo grande assist-man. Segnerà molti gol"

Samp, Linetty: "Contento per il gol, ma conta la vittoria"

Spal, Semplici: "Dispiaciuto perchè non meritavamo di perdere"

Frosinone, Longo in bilico: la società pensa a Ventura

Cannella: "Napoli, incontrai Mendes per Gomes. Parlammo anche di Fabinho”

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 ottobre

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy