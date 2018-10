Le partite di oggi: il programma di mercoledì 17 ottobre

“Inter e Milan arrivano al derby nelle migliori condizioni, entrambe vengono da buone prestazioni perché hanno trovato le giuste dinamiche di gioco”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex ds di Sassuolo e Udinese, Nereo Bonato, in vista del derby di Milano. La partita promette spettacolo. “Da...

Parma, Gervinho non recupera ma D'Aversa può schierare Inglese

Hall of Fame scozzese boccia Gascoigne: "Mi basta l'amore dei tifosi"

Serie A, i diritti tv all'estero non fruttano: IMG ancora lontana dal rientro

Udinese, palestra e corsa per Lasagna. Teodorczyk out dalla partitella

Napoli, scarico per Mario Rui. Differenziato per Koulibaly

Juventus: bambini in curva squalificata

Modric su Mbappé: "Subasic me lo aveva già segnalato"

Roma, terapie per Perotti. Individuale per De Rossi, Kolarov e Pastore

Atalanta, tornano a disposizione in sei. Masiello a parte

Frosinone, Perica a parte. Capuano e Besea in gruppo

Torino, De Silvestri in gruppo. Ansaldi e Zaza a parte

Parma, differenziato per Gervinho e Grassi. Assente Stulac

Pancaro sul Milan: "Milan in carreggiata. Applausi per Leo e Maldini"

Atalanta, infortunio al gomito per Tumminello: domani gli esami

Bologna, Okwonkwo e Falcinelli out. Terapie per Mattiello

Causio su Insigne: "In Nazionale con poca personalità, sono perplesso"

Cagliari, differenziato per Farias, Klavan, Lykogiannis e Srna

SPAL, Viviani e Simic in gruppo. Defaticante per Djourou

Mesto: "Piatek? Facciamo finire il girone d'andata per valutarlo"

