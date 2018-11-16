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Le partite di oggi: il programma di venerdì 16 novembre

16.11.2018 04:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 359 volte
© foto di Imago/Image Sport

African Nations Cup - Qualificazione

14:00 South Sudan-Burundi  

17:00 Egitto-Tunisia  

20:00 Marocco-Camerun  

UEFA Nations League - League A

20:45 Olanda-Francia 

UEFA Nations League - League B

20:45 Galles-Danimarca 

20:45 Slovacchia-Ucraina 

UEFA Nations League - League C

20:45 Cipro-Bulgaria 

20:45 Slovenia-Norvegia 

UEFA Nations League - League D

20:45 Gibilterra-Armenia 

20:45 Liechtenstein-Repubblica di Macedonia 

Europei U21 - Qualificazione - Promozione

17:00 Grecia U21-Austria U21 

18:00 Polonia U21-Portogallo U21 

Europei U19 - Prima fase

10:00 Montenegro U19-Lettonia U19  

10:00 Russia U19-Cipro U19  

Amichevoli Nazionali

12:00 Croazia U21-Bielorussia U21  

13:00 Giappone-Venezuela  

13:00 Serbia U21-Macedonia U21  

14:00 Ucraina U21-Georgia U21  

15:00 Slovacchia U21-Arabia Saudita U21  

16:00 Arabia Saudita-Yemen  

19:00 Albania U21-Malta U21  

20:00 Germania U21-Olanda U21  

21:00 Uruguay-Brasile 
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