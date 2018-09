Le partite di oggi: il programma di venerdì 7 settembre

Non è certamente l’armonia il sentimento più diffuso nello spogliatoio del Manchester United. Le vicissitudini ed i nervosismi di Mourinho stanno influenzando anche i rapporti di alcuni interpreti con i Red Devils. Pogba ha di recente dichiarato di non essere affatto certo di voler...

Polveriera United: Pogba e Martial pensano all’addio. Italiane in corsa

Samp, doppia seduta: differenziato per Defrel, Saponara, Murru e Praet

Torino, lavoro differenziato per Aina, Ansaldi e Lyanco

Camplone: "In Serie B si pensa solo al lancio lungo"

Roma, sospiro di sollievo: solo una botta per Karsdorp

Cerruti: "Mancini vuole stupire ma in Nazionale serve calma"

Lazio, ancora out Berisha e Luiz Felipe. Lukaku vicino al rientro

Francia, Deschamps: "Pareggio non scontato, è un ottimo risultato"

Germania, Low: "Deluso da Ozil, speravo mi chiamasse per informarmi"

Pruzzo: "Serie A come Bundesliga, Scudetto già deciso"

Amichevoli per Club

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy