NY Times: "FIFA pronta a ripagare Cina, mondiale per club a Pechino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il già contestato mondiale per club, novità prevista dal 2021, si arricchisce di una location. Secondo quanto riferito dal The New York Times, la FIFA avrebbe infatti deciso, in una riunione tenuta venerdì, di assegnare la prima edizione della competizione, annunciata a marzo e osteggiata dai principali club europei, alla Cina.

Rimpiazzerà la Confederations Cup, una competizione per nazionali che non è mai entrata nel cuore dei tifosi. E non ha garantito alla FIFA un significativo aumento nel fatturato, scelta che ha orientato Infantino & Co verso una grande competizione per club e verso la Cina, una nazione che da anni investe per il calcio (non a caso, il portale del prestigioso quotidiano USA titola "la FIFA è pronta a ripagare la Cina").

La FIFA ha rifiutato di commentare l'indiscrezione del NY Times, che però prova a individuare anche le partecipanti. Dall'Europa dovrebbero arrivarne otto (su 24 totali): considerato che la competizione si disputerà ogni quattro anni, potrebbe trattarsi delle vincitrici di Champions ed Europa League nel quadrienno precedente il mondiale. C'è però anche da tenere a mente che, sempre a partire dal 2021, l'Europa avrà una terza competizione UEFA.