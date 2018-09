Oggi in TV, continua la Champions: in campo Roma e Juventus

Uno dei tanti modi che si utilizzano per definire i fuoriclasse, li identifica con coloro che sul rettangolo verde commettono ingiustizie. Distruggendo dinamiche di gioco, incertezze e predominio territoriale, con la unica regola di decidere con una sola giocata l’incedere di una...

Champions League, i risultati: Reds all'ultimo respiro, Borussia ok

Le pagelle del Napoli - Fabian Ruiz rimandato. L'attacco non incide

Inter, Handanovic: "Questa vittoria ci mette un po' di vento in poppa"

E' un Napoli che ha smarrito la via del gol

Champions, gruppo C: Liverpool in testa, Napoli insegue

Ancelotti: "Nell'ultimo quarto d'ora non si è giocato, l'arbitro ci è cascato"

Champions, gruppo D: Galatasaray in testa, pari fra Schalke e Porto

Non è più il Napoli di Sarri, non è ancora il Napoli di Ancelotti

Stella Rossa, Milojevic: "In Serbia Koulibaly giocherebbe in attacco"

Genoa, Donatelli: "Inizio di stagione in linea con le aspettative"

Napoli, Zielinski: "È mancata la cattiveria. Non temiamo nessuno"

Milan, il padre di Reina svela: "Chiuderà la carriera in rossonero"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 settembre

14.00 Benfica-Bayern Monaco (UEFA Youth League) - SKY SPORT FOOTBALL 14.30 Albissola-Olbia (Serie C) - ELEVEN SPORTS 16.00 Real Madrid-Roma (UEFA Youth League) - SKY SPORT FOOTBALL 18.55 Diretta Goal UEFA Champions League - SKY SPORT (canale 251) 18.55 Ajax-AEK Atene (UEFA Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252) 18.55 Shakhtar-Hoffenheim (UEFA Champions League) - SKY SPORT (canale 254) 19.00 Sampdoria-Fiorentina (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 258) 21.00 Real Madrid-Roma (UEFA Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e RAI 1 21.00 Valencia-Juventus (UEFA Champions League) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253) e SKY SPORT 384 DTT 21.00 Manchester City-Lione (UEFA Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254) 21.00 Diretta Goal UEFA Champions League - SKY SPORT (canale 251) 21.00 Young Boys-Manchester United (UEFA Champions League) - SKY SPORT (canale 255) 21.00 Benfica-Bayern Monaco (UEFA Champions League) - SKY SPORT (canale 256) 21.00 Viktoria Plzen-CSKA Mosca (UEFA Champions League) - SKY SPORT (canale 257)

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy