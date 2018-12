Oggi in TV, gli anticipi di A: alle 18.00 Fiorentina-Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

11.00 Empoli-Juventus (campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Inter-Napoli (campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Celta Vigo-Huesca (Liga) - DAZN

13.30 Sheffield United-Leeds United (Championship) - DAZN

13.30 Halifax Town-Wimbledon (FA Cup) - DAZN

15.00 SPAL-Empoli (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251)

15.00 Cosenza-Padova (Serie B) - DAZN

15.00 Cremonese-Crotone (Serie B) - DAZN

15.00 Cittadella-Salernitana (Serie B) - DAZN

15.30 Werder Brema-Bayern Monaco (Bundesliga) - SKY SPORT UNO

16.00 Manchester City-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday (Championship) - DAZN

16.15 Valladolid-Leganes (Liga) - DAZN

17.00 Lilla-Lione (Ligue 1) - DAZN

18.00 Fiorentina-Juventus (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251)

18.00 Ascoli-Spezia (Serie B) - DAZN

18.30 Getafe-Espanyol (Liga) - DAZN

18.30 Southampton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.30 Hoffenheim-Schalke 04 (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

18.30 Middlesbrough-Aston Villa (Championship) - DAZN

20.00 Monaco-Montpellier (Ligue 1) - DAZN

20.00 Angers-Caen (Ligue 1) - DAZN

20.00 Nimes-Amiens (Ligue 1) - DAZN

20.00 Guingamp-Nizza (Ligue 1) - DAZN

20.00 AS Vita Club-Raja Casablanca (CAF Confederation Cup) - DAZN

20.30 Sampdoria-Bologna (Serie A) - DAZN

20.45 Real Madrid-Valencia (Liga) - DAZN

20.45 Ravenna-Vis Pesaro (Serie C) - SPORTITALIA

23.00 Spagna-Messico (finale Mondiali femminili Under 17) - EUROSPORT