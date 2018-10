Oggi in TV, gli anticipi di Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

Il responso della massima competizione europea, che dopo la passata giornata di en plein per le squadre italiane ha fornito risposte differenti negli ultimi impegni, riapre in maniera netta e inequivocabile la pagina di campionato legata alla rincorsa alla prossima di Champions League,...

Roma, El Shaarawy: "Voglio migliorare. Under mi ha impressionato"

Lazio, Caicedo: "Grande gara. Sto sempre più in forma"

Lazio, Er Pantera graffia e convince. Non chiamatelo alternativa

Inter, per Brozovic clausola da 60 milioni. Ma solo per l'estero

Lazio, Acerbi: "Scesi in campo a muso duro per prenderci la vittoria"

Lazio, Inzaghi: "Leiva? Speriamo non ci siano lesioni all'adduttore"

Napoli, ag. Hamsik: "Sta dimostrando di non valere solo 60 minuti a partita"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 ottobre

Cerruti: "Non mi stupirei se Gattuso venisse esonerato"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy