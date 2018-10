Oggi in TV, il posticipo di A: stasera Sampdoria-Sassuolo

Real Madrid, ore contate per Lopetegui: i big spingono per Conte

La sconfitta con il Levante, la Champions League che incombe, i nomi imponenti dello spogliatoio in svolta. Non è il momento più semplice della carriera di Julen Lopetegui, ed i risultati del Real Madrid ne sono testimonianza eloquente. Non è un mistero che la Casablanca stia valutando...