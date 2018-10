Oggi in TV, la Champions: PSV-Inter e Napoli-Liverpool

MAROTTA FRA MILAN, INTER E FIGC. LA JUVE INTANTO PENSA AL FUTURO. GENOA, SCATTA LA CORSA A PIATEK E INTANTO TORNA VELOSO. ROMA-KARSDORP ARIA D'ADDIO. LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA Dopo l'addio alla Juventus per Beppe Marotta potrebbe esserci un futuro a Milano. Il...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Ottobre

L’angolo di Calcio2000 - Italia, un pari fuorviante! Capello CT? Milan, Yonghong Li come Bruce Lee…

L’angolo di Calcio2000 - CR7 sale in cielo e la Juve si sgretola… Milan-Gattuso, non ci siamo!

Cristante: “Sogno un top club”. Sarri? Via solo se… Mancini? Auguri!

Buffon, godiamocelo! Mancini? Non è un mago… Donnarumma, futuro segnato

Pogba-Morata, cavalli di ritorno pericolosi… Wanda e il potere social! Sarri come Morris!

Ventura, non parlare più… L’Inter, l’intruso è Thohir! Juve, nome top per l’attacco. W Lulù!

Arriva CR7, addio a Bari e Cesena… Milan, il fondo fa sul serio! Bolt come Jordan?

Mancini non ha colpe, i giocatori sì! Rispetto per Buffon… Novità da Calcio2000!

Di Francesco non è colpevole! CR7-Higuain, che duello… Wenger torna in campo a 68 anni!

Calcio2000- In edicola lo Speciale Champions ed Europa League 18-19

Milanesi alla riscossa… Pogba-Juve, non si fa! A casa di Simeone…

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy