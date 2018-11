Oggi in TV , la serie B e gli anticipi di A

11.00 Chievo-Napoli (campionato Primavera) - SPORTITALIA 13.00 Inter-Empoli (campionato Primavera) - SPORTITALIA 13.00 Valladolid-Eibar (Liga) - DAZN 13.30 Cardiff-Brighton (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL 13.30 Maidenhead-Portsmouth (FA Cup) - DAZN 15.00 Torino-Parma (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251) 15.00 Carpi-Benevento (Serie B) - DAZN 15.00 Salernitana-Spezia (Serie B) - DAZN 15.00 Ascoli-Padova (Serie B) - DAZN 15.00 Cremonese-Livorno (Serie B) - DAZN 15.30 Werder Brema-Borussia M. (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA 16.00 Leicester-Burnley (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL 16.00 Reading-Ipswich Town (Championship) - DAZN 16.15 Getafe-Valencia (Liga) - DAZN 17.00 Guingamp-Lione (Ligue 1) - DAZN 18.00 SPAL-Cagliari (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251) 18.00 Cosenza-Lecce (Serie B) - DAZN 18.30 Borussia Dortmund-Bayern Monaco (Bundesliga) - SKY SPORT FOOTBALL 18.30 Crystal Palace-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT ARENA 18.30 WBA-Leeds (Championship) - DAZN 20.00 Angers-Montpellier (Ligue 1) - DAZN 20.00 Saint-Etienne-Reims (Ligue 1) - DAZN 20.00 Nimes-Nizza (Ligue 1) - DAZN 20.00 Tolosa-Amiens (Ligue 1) - DAZN 20.30 Genoa-Napoli (Serie A) - DAZN 20.45 Girona-Leganes (Liga) - DAZN 20.45 Cavese-Juve Stabia (Serie C) - SPORTITALIA 21.00 Boca Juniors-River Plate (finale andata Libertadores) - DAZN

