Oggi in TV, Nations League: stasera Spagna-Inghilterra

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 ottobre

INTER-MILAN, DERBY DI MERCATO PER PALACIOS. NERAZZURRI ANCHE SU VERETOUT. ROMA, OCCHI IN ARGENTINA: PIACCIONO SFORZA E FRIAS. TORINO, PARIGINI VERSO IL RINNOVO FINO AL 2023. CHIEVO, PELLISSIER: “AVANTI FINCHÉ REGGO” - Inter e Milan a lavoro sul mercato. Occhi puntati in Argentina....