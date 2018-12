© foto di Valerio D'Epifanio

Questa mattina, presso il campo sportivo “Gavini Lionello” di Rocca di Papa, è andata in scena “Partita Mundial” una gara amichevole fra la Lupa Roma, squadra militante nel campionato di serie D, e l'associazione “Città di Rocca di Papa”. Un evento a scopo benefico che ha messo di fronte il club guidato dall'ex campione del mondo Marco Amelia, e l’organizzazione che consente di giocare a calcio alle persone che, per un motivo o per l’altro, hanno dovuto abbandonare il campo di gioco.

Nell'intervallo è stato fatto dono alla Onlus “Aurora 2000” di un sistema multimediale per le attività al chiuso da parte dei ragazzi disabili. Fra i protagonisti dell’iniziativa anche David Giubilato, ex colonna difensiva del Napoli che nel 2007 ha riconquistato la serie A.