Repubblica e la Serie A: via al progetto tv della Lega dal 2021

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester, ha scritto una lunga lettera di addio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, morto sabato a seguito dello schianto del suo elicottero fuori dal "King Power Stadium": "Caro presidente. Non posso credere ciò che sta succedendo. Sono totalmente...

Balata: "La Serie B non è un caos. Gravina ora dia il via alle riforme"

Napoli, Ancelotti: "Il risultato non ci premia ma la prova è stata ottima"

Conte a Londra, incontro con il Chelsea. Real in attesa: le ultime

Gandini: "Ho i numeri per interessare alla FIGC ma nessun contatto"

Roma, Di Francesco: "Per come è andata, speravo nei tre punti"

Frosinone, Longo: "Pronti a rafforzare la squadra. Siamo in crescita"

Le pagelle di Fabian: tra i migliori. Migliora gara per gara

Juventus, oggi l'operazione di Emre Can. Rischio di un mese di stop

La Serie A guarda già al futuro. Con una missione, su tutte: dare il via al progetto, immaginato da tempo, del canale della Lega. Un progetto in vista del 2021, quando scadrà l'assegnazione dei diritti televisivi del campionato italiano a Sky e DAZN. L'idea, scrive nel suo pezzo Repubblica, è individuare subito l'ad a cui affidare il compito.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy