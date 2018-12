Roma, le ultime di formazione: Zaniolo e Under in attacco con Schick

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera la Roma sarà di scena in casa della Juventus ed Eusebio Di Francesco ha diversi dubbi di formazione soprattutto in attacco. Dzeko infatti è recuperato ma andrà in panchina dunque titolare giocherà Schick e alle spalle Under è favorito su Kluivert e Zaniolo giocherà con Florenzi nel 4-2-3-1 che accompagnerà la punta. A centrocampo fuori ancora De Rossi ci saranno Fazio e Manolas. In difesa spazio a Santon.