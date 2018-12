© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il documentario che nessun tifoso del Sunderland vorrebbe vedere. Uscirà venerdì 14 dicembre su Netflix, si intitola Sunderland 'til I die e racconta la stagione 2017/2018 dei Black Cats. La prima in Championship dopo 10 anni, che sarebbe dovuta culminare con l'immediato ritorno in Premier League. Così non è stato: il Sunderland ha concluso il campionato all'ultimo posto e infatti quest'anno sta giocando, per la prima volta nella sua storia, in League One (l'unico altro precedente è nel 1987/1988, ma il campionato all'epoca si chiamava Third Division). Un documentario che, in buona sostanza, ha raccontato tutto il contrario di quello che era nelle intenzioni dei registi, ma che è stato applaudito dalla critica nel confronto con altri prodotti Netflix più di "successo" (per fare un esempio, è uscito di recente Juventus: First team).