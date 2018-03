I talenti per CR7 nel 2015: dall'errore Odegaard fino a Neymar-Pogba

© foto di J.M.Colomo

In un'intervista del 2015, Cristiano Ronaldo aveva raccontato a BT Sport i suoi crack per il futuro. "Vedo molti giocatori con potenziale: Odegaard del Real Madrid, Hazard, Depay del Manchester United, poi Pogba e Neymar". Pronostici non certo complicati, meno azzeccati nel caso del baby norvegese finito all'Heerenveen.