The Best, Cristiano Ronaldo assente ma secondo davanti a Salah

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo posto per Cristiano Ronaldo. In serata la FIFA ha assegnato a Luka Modric il titolo di The Best, mentre il portoghese, che come Messi ha disertato la cerimonia, era stato soltanto inserito nella terna dei finalisti. Aggiudicandosi, lo ha reso noto la FIFA a margine dell'evento, il secondo posto alle spalle del croato e davanti a Salah terzo. Nonostante l'egiziano fosse presente a Londra.