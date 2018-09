The Guardian: no svizzero ad Abramovich. Ombre sul patron del Chelsea

© foto di Imago/Image Sport

Ombre su Roman Abramovich. Secondo quanto riferito dal The Guardian, che cita l'editore svizzero Tamedia, il patron del Chelsea si sarebbe visto negare la richiesta di residenza in Svizzera perché rappresenterebbe "un pericolo per la sicurezza pubblica" del Paese elvetico. Abramovich ha infatti perso nei giorni scorsi una lunga battaglia legale con lo stesso Tamedia, che aveva pubblicato indiscrezioini circa un rapporto della polizia stilato su richiesta dell'ufficio immigrazione dopo la richiesta dell'oligarca russo di risiedere Verbier, villaggio alpino del Canton Vallese. Conclusa la diatriba legale, l'editore ha di conseguenza pubblicato il contenuto del rapporto, in cui la polizia svizzera avanza "sospetti per riciclaggio di denaro e presunti contatti con organizzazioni criminali". Concedere la residenza ad Abramovich, di conseguenza rappresenterebbe per la polizia elvetica un rischio per la pubblica sicurezza. Addebiti che in ogni caso Daniel Glasl, avvocato del patron del Chelsea, rispedisce al mittente: "Qualsiasi asserzione secondo cui Mister Abramovich sarebbe coinvolto in attività di riciclaggio di denaro o contatti con organizzazioni criminali è falsa. Non è mai stato accusato di questo e non ha precedenti penali. Non ha, e non è mai stato accusato di aver, rapporti con alcuna organizzazione criminale".