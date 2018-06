Iachini: "Juventus, tieniti stretta Dybala. Il prossimo sarà il suo anno"

Ha strapazzato l'Italia in amichevole e adesso mette il Mondiale nel mirino. La Francia degli enfants terribles di Deschamps, d'altronde, può permettersi il lusso di lasciare a casa campioni del calibro di Benzema, Lacazette, Payet e Kondogbia. Per presentare al meglio i Blues, oltre...

Real Madrid, c'è anche Klopp tra i papabili per la panchina

Valencia, Rodrigo potrebbe sbarcare in Premier: piace all'Arsenal

Stoke City, Shaqiri: "Non è un segreto che voglio lasciare questo club"

Bayern, Muller: "Non penso di andare via ma tutto può succedere"

Besiktas, Bryan Ruiz sempre più vicino: arriverà a parametro zero

Liverpool, l'agente di Fekir precisa: "Ancora manca il via libera dell'OL"

Huddersfield, Sobhi in arrivo: permesso dall'Egitto per le visite mediche

Crystal Palace, obiettivo Livermore: può arrivare per 10 milioni

Manchester United, ecco Fred: previste in mattinata le visite mediche

Benfica, colpo in attacco. Record: "Facundo Ferreyra arriva oggi"

Man United, Fred a Carrington per le visite: costerà 60 milioni

Real, Benzema: "Mio gol a Kiev frutto del lavoro, non della fortuna"

Leeds, in arrivo Bielsa: accordo col Loco vicinissimo alla fumata bianca

Bayern Monaco, occhi su Digne. Pronta offerta da 17 milioni per il Barça

Seedorf si offre per la panchina del Real Madrid: "Sarebbe un onore"

Barça, le big di Premier si muovo per Cillessen. Clausola da 60 milioni

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy