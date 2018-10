Iaquinta: "Juve, in Europa è l'anno giusto. Dybala meglio da trequartista"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta ha parlato alla Gazzetta dello Sport delle possibilità bianconere di questa stagione: "In Italia bianconeri senza rivali, gli altri giocano per il secondo posto. E in Europa è l'anno giusto". Quindi un commento sui singoli: "Dybala meglio da trequartista, CR7 farà la differenza e Mandzukic è insostituibile".