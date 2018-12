Ibra punge CR7 e il Real: "Pallone d'oro? Messi lottava con Florentino"

© foto di imago sportfotodienst

Mai diplomatico e politically correct, Zlatan Ibrahimovic non le manda a dire sul Pallone d'oro assegnato la scorsa settimana a Luka Modric. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, attraverso Fox Sports - ha detto: "Ora finalmente sappiamo con chi competeva Messi, era Florentino Perez e non Cristiano Ronaldo". Un modo per esaltare le qualità dell'argentino, suo vecchio compagno al Barcellona, ma anche per attaccare l'attuale calciatore della Juventus e per sottolineare il peso politico del presidente del Real Madrid.