© foto di Imago/Image Sport

"Da doppio ex il derby sarà sempre spettacolare, bello da vedere come tifoso, così come giocarlo da calciatore. Spero che sarà una grande partita e spero che i tifosi si posano divertire. Chi vince? Vediamo, spero che vinca il migliore" è questo il pensiero di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di SkySport in vista del derby di Milano del prossimo weekend.