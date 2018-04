Ibrahimovic: "Mondiale? Voglio solo giocare a calcio. Poi vedremo"

© foto di Imago/Image Sport

Tramite i microfoni di ESPN Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare di José Mourinho e della sua situazione attuale: "Mi piace Mourinho. Lui è lo Special One. Ama vincere, ovunque è andato ha vinto. Mi ha fatto sentire a mio agio e mi ha dato un sacco di responsabilità. Mi ha sempre detto che gli unici problemi che ha avuto con me li ha avuti quando non mi faceva giocare. L'anno scorso abbiamo fatto bene con tre trofei vinti, ora devono portare a casa la FA Cup. Il mio momento? Oggi l'unica cosa che voglio è giocare a calcio e sentirmi bene. Ora penso a questo, la Nazionale sarà uno step successivo E' tutto legato a ciò che sento e a cosa voglio. Ognuno vorrebbe giocare al Mondiale e io sono felicissimo per la Svezia".