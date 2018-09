Ibrahimovic: "Premio Puskas? Il mio gol doveva essere in lizza"

© foto di Imago/Image Sport

Dagli Stati Uniti, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del Premio Puskas vinto da Salah: "Salah ha meritato di vincere il premio? No. Credo che Cristiano Ronaldo abbia fatto un bel gol (la rovesciata contro la Juventus, ndr), ma non so se fosse tra i candidati. Non ho seguito, non mi interessava: nessuno dei miei gol era in lista. E invece quello contro il Los Angeles doveva esserci. Ma vedremo, forse ci sarà l'anno prossimo".