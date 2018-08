Icardi-Belotti, Gazzetta: "Il Gallo canta. Maurito stecca"

"Gol e rimonta: il Gallo canta. Maurito stecca". La Gazzetta dello Sport oggi in edicola analizza la sfida tra Mauro Icardi e Andrea Belotti. Il granata vince la sfida a distanza, l'argentino svaria tanto ma non incide. 2 tiri nello specchio per entrambi, 2 fuori per il granata. 17 a 12 i passaggi positivi a favore del sudamericano, 4 tocchi in area a testa, 1 assist per Icardi ma 1 gol per Belotti.