Ics-Anci, 100 mln a Comuni per impianti

A Piazza di Siena rinnovato bando destinato a riqualificazione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Cento milioni a tasso zero per Comuni e città metropolitane per interventi di "riqualificazione" di impianti sportivi, anche scolastici. È il contenuto del bando 'Sport Missione Comune' edizione 2018 stipulato tra Istituto per il credito sportivo (Ics) e l'Associazione comuni italiani (Anci) e firmato oggi all'evento ippico di Piazza di Siena. A siglare il protocollo il presidente di Ics, Andrea Abodi, e il vice presidente dell'Anci, Roberto Pella. Il bando "Sport missione comune 2018" prenderà il via il 5 luglio e prevede che ciascun mutuo avrà la durata di 15 anni e potrà godere del totale abbattimento del tasso fino a due milioni. I fondi verranno così ripartiti: un terzo per Comuni fino a 5mila abitanti; un terzo per i Comuni non capoluogo fino a 100mila abitanti e unioni di Comuni o Comuni in forma associata (importo massimo complessivo di 4 milioni); un terzo per Comuni capoluogo, Città Metropolitane e Comuni superiori a 100mila abitanti (importo massimo complessivo 6 milioni).