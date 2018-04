Iezzo: "Chiesa l'ideale per il Napoli. Fiorentina, Sportiello da confermare"

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, si è espresso così sulla partita tra la Fiorentina e gli azzurri e dando anche qualche commento su alcuni giocatori viola: "Entrambe le squadre vogliono vincere. A Napoli i tifosi hanno grande entusiasmo e non hanno mai abbandonato la squadra, anche quando i punti di distacco dalla Juve erano di più di adesso. Pioli ha sempre messo in difficoltà il Napoli con le squadre che ha allenato. E' una gara aperta perché il gioco del Napoli lo conosciamo, ma bisogna vedere che atteggiamento avranno i viola. Chiesa è un talento pazzesco e può diventare un fuoriclasse. Sarebbe l'ideale per questa rosa del Napoli. Sportiello si merita la conferma; qualche errore può capitare ma portieri del suo livello ce ne sono pochi", ha detto a Radio Blu.