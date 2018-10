Il Cagliari premia Cossu: "Grande attaccamento alla città e alla maglia"

Fonte: cagliaricalcio.com

270 partite in rossoblù spalmate in nove stagioni con 12 gol e 58 assist: Andrea Cossu, cifre alla mano, è uno dei giocatori che ha scritto la storia recente del Cagliari Calcio.

Quello che i numeri non possono raccontare, ma che è stato palpabile durante ogni minuto della sua avventura in rossoblù, è la sua dedizione e l’amore per la maglia della squadra espressione sportiva della sua città natale.

Per questi motivi il Comune di Cagliari oggi ha premiato Andrea con una targa ed una pergamena, consegnati in una cerimonia nella Sala Consiliare del Palazzo Civico. “Per il grande attaccamento alla Città e alla maglia del Cagliari Calcio durante la lunga carriera ai massimi livelli, coronata dall’aver indossato, primo cagliaritano della storia, la maglia della Nazionale”.

Riconoscimenti che hanno riempito di orgoglio Andrea. “Significa che i valori che mi hanno accompagnato in carriera non sono passati inosservati. Ho cercato di dare tutto me stesso sul campo e rappresentare la mia città ai massimi livelli del calcio italiano: per me ricevere questo premio è una grande emozione”, ha affermato l’ex numero 7 rossoblù.

Presente alla cerimonia in rappresentanza della Società il DG Mario Passetti: “Ad Andrea vanno i complimenti da parte del club, a cominciare da quelli del Presidente Giulini. Il motto che detta le nostre regole di comportamento è “Il Cagliari prima di tutto”: pensiamo che Andrea l’abbia personificato in pieno, durante tutta la sua carriera in rossoblù. Ora si occupa dello scouting ed è sorprendente vedere la velocità con la quale ha saputo calarsi nel nuovo ruolo: siamo sicuri che sarà un esempio anche in questa veste”.

“Un grande calciatore, idolo della tifoseria - ha affermato il Presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese - Ha dimostrato un amore incondizionato per i colori rossoblù anche nei periodi della carriera dove ha militato in altre squadre. Siamo sicuri che manterrà intatti gli stessi valori nel nuovo incarico in seno alla Società”.

Chiusura col sindaco di Cagliari Massimo Zedda: “Andrea ha sempre mostrato lo stile di chi è rimasto umile, con i piedi ben piantati per terra. Un modello di educazione e di garbo, un’immagine positiva che fa crescere la comunità e determina un approccio positivo alla vita nei ragazzi che entrano in contatto con lui”.