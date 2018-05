Il capo della polizia di Liverpool: "Grazie alla Roma e alle autorità italiane"

Il capo della polizia di Liverpool, Andy Cooke, ha voluto complimentarsi su Twitter con le autorità italiane per l'organizzazione dell'accoglienza dei numerosi tifosi inglesi giunti nei giorni scorsi nella Capitale, per il match contro la Roma: "Il mio ringraziamento alla Roma, alla città di Roma e ai nostri colleghi italiani della polizia per la loro accoglienza e professionalità, è stata veramente apprezzata. Ottimo lavoro. Grazie anche ai tifosi del Liverpool, orgoglio del loro club e di questa città".

My thanks to @ASRomaEN the city of Rome and our Italian police colleagues for their welcome and for their professionalism. It is very much appreciated. Well done. Thank you also to the Liverpool FC fans who were a credit to their club and our city @LiverpoolFC

