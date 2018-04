Il Centro incorona Di Francesco: “Re di Roma”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio su Il Centro in edicola a Eusebio Di Francesco dopo l'impresa compiuta dalla sua Roma in Champions League. “Di Francesco re di Roma” è il titolo del quotidiano per il tecnico abruzzese. “Fosse andata male mi avrebbero ammazzato, ma non mi interessa. - le parole dell'allenatore giallorosso a proposito del cambio del modulo – Ora dobbiamo andare in finale”.