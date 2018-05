Il Chievo chiama a raccolta i suoi tifosi: biglietti a 1€ contro il Crotone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona chiama a raccolta i suoi sostenitori per la sfida contro il Crotone, spartiacque probabilmente decisivo nella corsa salvezza dei clivensi. Il club di patron Campedelli ha messo in vendita biglietti a 1 euro per invogliare i tifosi ad assistere al match dagli spalti del Bentegodi.