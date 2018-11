Il CSKA Mosca è la vittima preferita della Roma in Champions

La Roma versione Champions si conferma molto diversa da quella che fatica terribilmente in campionato, agguantando la qualificazione, non ancora matematica, con addirittura due turni di anticipo. Di Francesco è riuscito a rompere anche il tabù russo, che vedeva i giallorossi mai vincenti...

La Roma espugna Mosca: qualificazione vicina, prima gioia in Russia

Tuttosport in taglio alto: "Napoli e Inter, che grandi"

Il Mattino sul Napoli: "Delusi? Ma se siamo in vantaggio sul PSG"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Comanda Napoli"

Il Corriere di Bologna titola: "A Verona per la salvezza"

La Nuova Sardegna: "Il Cagliari va a Ferrara per vincere"

AS sul Real Madrid: "Solari torea en Europa"

11 - Con la rete di #Pellegrini , il CSKA Mosca è diventata la squadra contro cui la Roma ha realizzato più gol in Champions League (11). Campagna. #CSKARoma pic.twitter.com/jit38XeLwP

Con i due gol subiti questa sera nella sfida che ha visto la squadra di Di Francesco vincere 2-1, il CSKA Mosca diventa il bersaglio preferito della Roma in Champions League. Sono complessivamente 11 le reti realizzate dai giallorossi alla squadra moscovita nella massima competizione continentale.

