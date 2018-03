Il giallorosso H'Maidat sarebbe in carcere per rapina in Belgio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportano alcuni media belgi come Het Laatste Nieuws, Sudinfo.be e Dhnet.be, il ventiduenne Ismail H'Maidat in prestito al Westerlo dalla Roma, si troverebbe in prigione dal 13 marzo. L'accusa, sempre secondo i media del belgio, sarebbe di cinque rapine a mano armata. H'Maidat rischierebbe fino a undici anni di prigione se le indagini dovessero trovarlo colpevole.