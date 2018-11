Il QS promuove Mazzoleni: "6,5, ineccepibile su Higuain"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Il Quotidiano Sportivo promuove Paolo Mazzoleni. 6,5 in pagella per l'arbitro di Milan-Juventus: salvato dal VAR, visto che non aveva visto il rigore di Mehdi Benatia, la decisione di non dargli il secondo giallo è comunque destinata a far discutere. Senza margini di discussione invece l'espulsione a Higuain che ora rischia anche una lunga squalifica.