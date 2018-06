Il Marocco non s'arrende e si candida per ospitare il Mondiale 2030

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Marocco non si arrende. Dopo i no ricevuti per i Mondiali del 1994, 1998, 2006, 2010 e 2026 - ieri assegnato a USA, Canada e Messico - la nazionale nordafricana ha annunciato tramite il ministro dello Sport Rachid Talbi Alami che presenterà la sua candidatura anche per il Mondiale del 2030. "Su indicazione del Re Mohammed VI, il Marocco fin da subito inizierà a organizzarsi per ospitare il Mondiale 2030", ha detto il Ministro.

Il paese maghrebino questa volta dovrà fronteggiare la candidatura congiunta di Argentina, Uruguay e Paraguay.