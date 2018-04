Il Messaggero titola: "Lazio, trappola Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, trappola Champions", titola così Il Messaggero nelle sue pagine sportive. I biancocelesti, reduci dalla sbornia post Europa League, oggi a Udine cercano il successo per l'aggancio alla Roma. Inzaghi non si fida della squadra di Oddo in grossa crisi: "Remiamo tutti dalla stessa parte, avremo il futuro in mano".