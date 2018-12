Fonte: DAZN

Quanto ne sanno i giocatori dell’AC Milan di Rugby? DAZN li ha messi alla prova nel video AC MILAN VS RUGBY: THE DAZN CHALLENGE, realizzato in collaborazione con il club rossonero per promuovere il doppio derby di PRO14 fra Zebre Rugby Club e Benetton Rugby, in programma su DAZN il 23 e il 29 dicembre, entrambi alle ore 15:00.

Quattro giocatori dell’AC Milan si sono messi alla prova in una battaglia “all’ultima domanda” sul rugby e le sue regole di gioco. A sfidarsi le coppie Romagnoli-Abate da un lato e Conti-Strinic dall’altro.

Comincia il quiz e si entra nel vivo della sfida in un botta e risposta all’ultimo respiro. Quali sono le due squadre italiane nel PRO14? Quanti punti vale una meta? Qual è la formazione tipo nel rugby? Queste sono solo alcune delle domande mentre le risposte arrivano, tra le più svariate, e ad essere premiata è certamente anche la fantasia. Chi vincerà la sfida?

