Il Milan parteciperà all'ICC. In estate sfiderà Mourinho e il Barcellona

18.45 - Crotone-Juventus: gli ospiti dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3: Cordaz in porta; Faraoni a destra e Martella a sinistra, Ceccherini e Capuano al centro della difesa; Mandragora in regia, tra Barberis e Stojan; Trotta, Simi e Ricci in avanti. 18.35 - Napoli-Udinese:...