Il Milan sul suo sito: due grandi obiettivi da conseguire contro il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il suo sito ufficiale, il Milan ha così presentato la sfida di domani contro il Napoli valida per la 32esima giornata di Serie A: "Il Milan ha grande rispetto del Napoli e la concentrazione su cosa fare in campo per contrapporsi al meglio ai partenopei, è stata totale nella settimana di lavoro a Milanello. I rossoneri non battono il Napoli a San Siro dal 2-0 firmato Menez e Bonaventura del 14 dicembre 2014, mentre da quando Maurizio Sarri allena in Serie A, e cioè dall'agosto del 2014, non ha mai perso contro il Milan. Ci sono dunque due grandi obiettivi per il Milan e per i 70mila di San Siro".