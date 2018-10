Il Ministro Salvini attacca Donnarumma: "Ora giochi con la Primavera"

© foto di Federico Gaetano

Matteo Salvini non ha proprio buttato giù la sconfitta del Milan nel derby e ai microfoni di 'Telelombardia' ha attaccato tutti, in particolar modo al portiere Gianluigi Donnarumma: "Lo metterei a sedere in panchina, ma nella squadra Primavera. Se perdi il derby al 92esimo per una farfallata del genere per me non giochi le successive dieci partite. A me piace Gattuso, ma se giochi così... Quando scendi in campo e per due terzi del tempo pensi solo a non perdere, e neanche lontanamente pensi a conquistare la vittoria, per me hai già perso. Il derby bisogna sempre giocarlo per vincere".