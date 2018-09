Il Napoli fa un passo indietro: dopo la Fiorentina basta col caro biglietti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci saranno ventimila spettatori massimo al San Paolo per Napoli-Fiorentina, di certo pochi, complice il clima teso che c'è tra l'ambiente e il presidente Aurelio De Laurentiis, ma soprattutto dell'alto costo dei biglietti imposto dal patron per questo match. Ma, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in questi giorni ci sono state delle riflessioni, dei calcoli fatti in società e si è deciso di tornare al passato. Già dalla prossima partita - si legge - il club azzurro dovrebbe riproporre le fasce di riferimento dell'anno scorso per quel che concerne i prezzi dei biglietti.

Una normalizzazione che prevede un costo alto per le gare ritenute d'eccellenza e uno sicuramente minore per le gare che non sono di cartello. 35 euro per la Curva, insomma, si vedrà solo nei big match e probabilmente nelle notti di Champions League. Solo così Fuorigrotta sarà di nuovo riempita.