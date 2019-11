© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non corre più. Le difficoltà si possono spiegare anche con le statistiche: come evidenziato da Il Mattino, gli azzurri di Ancelotti sono appena terzultimi nella graduatoria della Serie A per numero di km percorsi. Appena 103.193 in media a partita: meglio soltanto di Genoa e Torino. Tutto il contrario dell'era Sarri, in cui i partenopei primeggiavano in questa statistica.