Il padre di Kompany fa la storia in Belgio: è il primo sindaco di colore

Un giorno storico per il Belgio: Pierre Kompany, padre del difensore del Manchester City Vincent, è diventato il primo uomo di colore a diventare sindaco nel Paese, a Ganshoren per la precisione. "Siamo moto orgogliosi di te, papà. Sei arrivato dalla Repubblica Democratica del Congo, nel 1975, come rifugiato politico. Ora hai guadagnato la fiducia della comunità locale e sei diventato Sindaco. Siamo felicissimi", ha scritto Kompany su Instagram.