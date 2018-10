Il presidente della FIGC Gravina: "Doveroso confronto con il Governo"

N.1 Figc e Sibilia a Palazzo Chigi, 'Non dobbiamo subire più'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "E' un incontro istituzionale già previsto, doveroso da parte di una istituzione sportiva che deve relazionarsi con il governo. Un'associazione come la Figc che ha bisogno dell'intervento dell'Esecutivo non può che fare passaggi del genere, per rispetto e per le proposte che porteremo al sottosegretario". Così il neopresidente della Figc, Gabriele Gravina, prima di recarsi a Palazzo Chigi per incontrare il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Con Gravina, il capo della Lega dilettanti nonchè vice presidente vicario in pectore Cosimo Sibilia. "Siamo per il dialogo -ha detto Gravina- per parlare in due, rispettarsi in due, vivere insieme e condividere percorsi. Dobbiamo anzitutto cercare di non metterci più noi nelle condizioni di subire ingerenze o provvedimenti che denuncino ancora una volta uno stato di non essere all'altezza. Mi riferisco alla prima fase del commissariamento e all'idea che c'è anche un provvedimento che interviene in maniera molto decisa sul tema della giustizia sportiva".