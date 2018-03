Il punto sulla B - L'Empoli si riprende la vetta, cade il Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una giornata significativa e ricca di colpi di scena. L’Empoli si riprende la vetta della classifica battendo 2-1 l’Entella e approfittando quindi dello scivolone del Frosinone che perde a Palermo 1-0. Rosanero convincenti e adesso nuovamente in corsa per la promozione diretta. Al quarto posto c’è sempre il Cittadella che pareggia 1-1 a Cremona ma continua a sorprendere per il bel gioco che esprime soprattutto fuori casa. Passo falso del Bari che pareggia 2-2 con la Pro Vercelli, pugliesi acciuffati al 92’ dal gol di Morra, un punto d’oro per la Pro e due persi per il Bari che si fa sorpassare dal Venezia che vince di rigore in casa contro l’Ascoli.

Torna a vincere in trasferta il Parma che sbanca l’Adriatico per 4-1 e conquista la seconda vittoria consecutiva, ducali cinici e spietati, Pescara mai in partita. Pari casalingo per lo Spezia, 1-1 con la Ternana, un punto che non fa comodo proprio a nessuno.

Pari senza particolari emozioni al Manuzzi tra Cesena e Carpi. Tre punti d’oro invece per il Perugia che risolve la pratica Foggia nella ripresa. Va alla Salernitana il derby campano contro l’Avellino. Oggi si chiude con Novara-Brescia.