Il report odierno del Torino: lavoro personalizzato per Ansaldi, Bonazzoli, Millico e Murru

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica 3 gennaio contro il Parma. I granata - riporta la nota ufficiale del club - hanno dapprima svolto un lavoro in palestra cui è seguita una sessione tecnico-tattica sul campo. Lavoro personalizzato per Ansaldi, Bonazzoli, Millico e Murru. Domani in programma un'altra sessione di allenamento al Filadelfia. In mattinata sessione di tamponi per il gruppo squadra, con esito negativo per tutti.