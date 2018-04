Il sogno di Eto'o: "Voglio diventare Presidente della Repubblica del Camerun"

© foto di Federico De Luca

Dopo George Weah, un altro storico calciatore vuole entrare in politica in grande stile. L'attaccante del Konyaspor Samuel Eto'o, intervistato da Jeune Afrique, avrebbe infatti svelato la sua intenzione di diventare Presidente della Repubblica del Camerun. "Non vedo perché non potrei esserlo. Sogno la presidenza del mio Paese proprio come Giulio Cesare sognava con Roma. Avrei undici ministri e sette segretari di Stato, rispettando lo spirito collettivo e adottando uno stile tattico flessibile. Weah? Lui non è un modello per me, semmai sono io ad essere un modello per lui", ha dichiarato l'ex Inter e Sampdoria.