Il solito CR7 e il suicidio difensivo - Top&Flop di Portogallo-Egitto

Portogallo-Egitto 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

TOP:

Il solito Ronaldo - Non riesce a trovare la porta per tutto il match, un po' impreciso e un po' servito male. Poi, però, nel recupero ricorda a tutti perché è ancora il detentore in carica del Pallone d'Oro. Una doppietta in tre minuti che cambia completamente tutto, che vale la vittoria e che lo erge sempre più a one man show del Portogallo.

Il letale Salah - Ormai ogni parola è superflua. Per lui parlano i numeri, che lo catapultano tra i top scorer del mondo in questa stagione. Anche stasera è letale. Ha di fatto due palle giocabili nei pressi dell'area: la prima la spedisce in curva, ma alla seconda dimostra di avere il piede bello caldo centrando l'angolino per l'1-0.

La prova di Guerreiro - Se Salah ha solo due palle giocabili è perché il terzino portoghese è asfissiante nella marcatura su di lui. Non lo molla un attimo l'esterno del Borussia Dortmund, che si ritrova più volte ben piazzato col corpo per chiudere le iniziative dell'ex Roma. Senza far mancare anche il suo apporto davanti. E' il migliore del Portogallo dopo CR7.

FLOP:

L'imprecisione del Portogallo - I dati alla fine della partita parlano chiaro: diciassette tiri in totale e soltanto quattro in porta. Fino ai minuti di recupero il bilancio è straziante per gli attaccanti di Fernando Santos. Poi si scatena Ronaldo e copre tutti i problem che comunque restano.

La difesa egiziana nel recupero - Quando sei in vantaggio per 1-0 contro la squadra campione d'Europa, col giocatore più forte del mondo là davanti, devi chiuderti ancora di più se ti ritrovi così nei minuti di recupero. E invece quei meccanismi che tanto bene erano funzionati per novanta minuti, la difesa egiziana li dimentica, va nel pallone e cade sotto i colpi di Cristiano Ronaldo. Un suicidio difensivo.

L'imperfetto Beto - Sul gol di Salah piccolo errore per il portiere portoghese. Il tiro non è irresistibile, arriva dalla distanza e forse poteva esser preso con un pizzico di reattività in più.